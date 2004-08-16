Катькало (Талаева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1918
Дата смерти16.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1918
Отец: Талаев Тимофей Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Черненко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черненко) Любовь
Отец ребёнка: Черненко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черненко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катькало Алексей
Рождение ребёнка
1942
Сын: Черненко Геннадий
Отец ребёнка: Черненко Григорий
Рождение ребёнка
08.07.1947
Сын: Катькало Николай
Отец ребёнка: Катькало Алексей
Рождение ребёнка
24.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катькало Алексей
Смерть
16.08.2004
Федоровка, Федоровский район