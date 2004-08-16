Катькало (Талаева) Ирина 27.04.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катькало (Талаева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1918

Дата смерти

16.08.2004

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1917 г.р.

Дети

1942 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1918

Отец: Талаев Тимофей Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Черненко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черненко) Любовь

Отец ребёнка: Черненко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катькало Алексей

Рождение ребёнка
1942

Сын: Черненко Геннадий

Отец ребёнка: Черненко Григорий

Рождение ребёнка
08.07.1947

Сын: Катькало Николай

Отец ребёнка: Катькало Алексей

Рождение ребёнка
24.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катькало Алексей

Смерть
16.08.2004
Федоровка, Федоровский район

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