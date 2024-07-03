Талаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Талаев Тимофей Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талаев Михаил
Мать ребёнка: Талаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Талаева) Надежда
Мать ребёнка: Талаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Талаева) Галина
Мать ребёнка: Талаева Мария
Смерть
Неизвестно