Талаев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТалаев Иван

Талаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Талаев Тимофей Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талаев Михаил

Мать ребёнка: Талаева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Талаева) Надежда

Мать ребёнка: Талаева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Талаева) Галина

Мать ребёнка: Талаева Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.