Бабина (Талаева) Вера 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабина (Талаева) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Талаев Тимофей Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Евгений

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабин Евгений

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Емельянова (Бабина) Татьяна

Отец ребёнка: Бабин Евгений

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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