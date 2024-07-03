Бабина (Талаева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Талаев Тимофей Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Евгений
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабин Евгений
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Емельянова (Бабина) Татьяна
Отец ребёнка: Бабин Евгений
Смерть
Неизвестно