Макарова (Талаев) Анна 29.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Талаев) Анна

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Место рождения

Федоровка

Дата рождения

29.10.1925

Дата смерти

25.12.2013

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925

Отец: Талаев Тимофей Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Федоровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Леонид

Рождение ребёнка
12.06.1947

Сын: Макаров Анатолий

Отец ребёнка: Макаров Леонид

Смерть
25.12.2013
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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