Макарова (Талаев) Анна
Место рожденияФедоровка
Дата рождения29.10.1925
Дата смерти25.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925
Отец: Талаев Тимофей Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Федоровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Леонид
Рождение ребёнка
12.06.1947
Сын: Макаров Анатолий
Отец ребёнка: Макаров Леонид
Смерть
25.12.2013
Похороны
Неизвестно