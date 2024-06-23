Талаева Авдотья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Талаева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Талаева) Мария

Отец ребёнка: Талаев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Талаева) Наталья

Отец ребёнка: Талаев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талаев Сергей

Рождение ребёнка
31.01.1895

Сын: Талаев Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Талаев Сергей

Булякай, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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