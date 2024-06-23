Талаева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Талаева) Мария
Отец ребёнка: Талаев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Талаева) Наталья
Отец ребёнка: Талаев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талаев Сергей
Рождение ребёнка
31.01.1895
Отец ребёнка: Талаев Сергей
Булякай, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно