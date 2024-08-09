Федор Кирилов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Кирил Никитин
Мать: Авдотья Алена Иевлева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Иулия Агафья Федорова
Мать ребёнка: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1747
Сын: Тихон Федоров
Мать ребёнка: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Фекла Иванова
д.Семчино
Смерть
Неизвестно