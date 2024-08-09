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Федор Кирилов

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Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Кирил Никитин

Мать: Авдотья Алена Иевлева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Иулия Агафья Федорова

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1747

Сын: Тихон Федоров

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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