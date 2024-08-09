Алексей Федоров
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Федор Кирилов
Мать: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Николаева
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Николаева
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Николаева
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Николаева
Смерть
Неизвестно