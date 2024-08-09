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Алексей Федоров

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Федор Кирилов

Мать: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Николаева

Смерть
Неизвестно

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