Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно