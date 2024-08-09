Ирина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федоров

Смерть
Неизвестно

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