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Фекла Иванова

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Иулия Агафья Федорова

Отец ребёнка: Федор Кирилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Кирилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1747

Сын: Тихон Федоров

Отец ребёнка: Федор Кирилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Кирилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Федор Кирилов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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