Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Семчино
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Иулия Агафья Федорова
Отец ребёнка: Федор Кирилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Кирилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1747
Сын: Тихон Федоров
Отец ребёнка: Федор Кирилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Федоров
Отец ребёнка: Федор Кирилов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фекла Федорова
Отец ребёнка: Федор Кирилов
д.Семчино
Смерть
Неизвестно