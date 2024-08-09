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Семен Федоров

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Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Федор Кирилов

Мать: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1781

Сын: Михаил Семенов

Мать ребёнка: Домна Филипова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1789

Сын: Леонтий Семенов

Мать ребёнка: Домна Филипова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кирилл Семенов

Мать ребёнка: Домна Филипова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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