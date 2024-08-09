Семен Федоров
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Федор Кирилов
Мать: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михаил Семенов
Мать ребёнка: Домна Филипова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1789
Сын: Леонтий Семенов
Мать ребёнка: Домна Филипова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кирилл Семенов
Мать ребёнка: Домна Филипова
д.Семчино
Смерть
Неизвестно