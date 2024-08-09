Кирилл Семенов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Семен Федоров
Мать: Домна Филипова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гавриил Кириллов
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Кириллова
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
д.Семчино
Смерть
Неизвестно