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Кирилл Семенов

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Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Семен Федоров

Мать: Домна Филипова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гавриил Кириллов

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Кириллова

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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