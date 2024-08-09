Домна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Михаил Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1789

Сын: Леонтий Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кирилл Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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