Домна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михаил Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1789
Сын: Леонтий Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кирилл Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Семчино
Смерть
Неизвестно