Авдотья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гавриил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Семенов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Семенов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Семенов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Семенов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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