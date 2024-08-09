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Тихон Федоров

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Федор Кирилов

Мать: Фекла Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1770

Сын: Филипп Тихонов

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1780

Сын: Арсений Тихонов

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Тихонов

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
1805

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