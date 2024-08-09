Тихон Федоров
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Федор Кирилов
Мать: Фекла Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Степанова
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Степанова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1770
Сын: Филипп Тихонов
Мать ребёнка: Дарья Степанова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1780
Сын: Арсений Тихонов
Мать ребёнка: Дарья Степанова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Тихонов
Мать ребёнка: Дарья Степанова
д.Семчино
Смерть
1805