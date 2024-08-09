Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1770
Сын: Филипп Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1780
Сын: Арсений Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Федоров
д.Семчино
Смерть
Неизвестно