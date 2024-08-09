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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1770

Сын: Филипп Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1780

Сын: Арсений Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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