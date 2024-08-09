Авдотья Алена Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Алена Иевлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирил Никитин

Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Кирилов

Отец ребёнка: Кирил Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Катерина Кирилова

Отец ребёнка: Кирил Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Федосья Кирилова

Отец ребёнка: Кирил Никитин

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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