Авдотья Алена Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирил Никитин
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Кирилов
Отец ребёнка: Кирил Никитин
д.Семчино
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Катерина Кирилова
Отец ребёнка: Кирил Никитин
д.Семчино
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Федосья Кирилова
Отец ребёнка: Кирил Никитин
д.Семчино
Смерть
Неизвестно