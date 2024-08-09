Кирил Никитин
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алена Иевлева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Кирилов
Мать ребёнка: Авдотья Алена Иевлева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Катерина Кирилова
Мать ребёнка: Авдотья Алена Иевлева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Федосья Кирилова
Мать ребёнка: Авдотья Алена Иевлева
д.Семчино
Смерть
1748