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Кирил Никитин

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Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Никита

Мать: не указана

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алена Иевлева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Кирилов

Мать ребёнка: Авдотья Алена Иевлева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Катерина Кирилова

Мать ребёнка: Авдотья Алена Иевлева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Федосья Кирилова

Мать ребёнка: Авдотья Алена Иевлева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
1748

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