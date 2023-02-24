Сюндюков Ермолай Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Сюндюков Трофим Иванов
Мать: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Нораева Акулина
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сюндюков Степан
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Феврония Емельяновна
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сюндюков Федор
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Шиндина Агафия Ермолаевна
Мать ребёнка: Гликерия Михайлова
Смерть
1892