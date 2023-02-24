Сюндюков Ермолай Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Ермолай Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Сюндюков Трофим Иванов

Мать: Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Нораева Акулина

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сюндюков Степан

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Феврония Емельяновна

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сюндюков Федор

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Шиндина Агафия Ермолаевна

Мать ребёнка: Гликерия Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1892
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