Сюндюков Федор Ермолаев
мужской, родился 08.05.1874, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1953
ОтецСюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
МатьСюндюкова Гликерия Михайлова1832 г.р.
Супруги
(Конакова) Елена Макарова1886 г.р.
Сюньдюковa Нина1876 г.р.
Дети
Сюндюков Константин1906 г.р.
Сюньдюков Константин1908 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1874
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюньдюковa Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сюндюков Константин
Мать ребёнка: Сюньдюковa Нина
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сюньдюков Константин
Мать ребёнка: (Конакова) Елена Макарова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сюньдюков Михаил
Мать ребёнка: (Конакова) Елена Макарова
Смерть
1953