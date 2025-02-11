Сюндюков Федор Ермолаев 08.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Федор Ермолаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.05.1874, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1953

Отец
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
Мать
Сюндюкова Гликерия Михайлова1832 г.р.
Супруги
(Конакова) Елена Макарова1886 г.р.
Сюньдюковa Нина1876 г.р.
Дети
Сюндюков Константин1906 г.р.
Сюньдюков Константин1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1874

Отец: Сюндюков Ермолай Трофимов

Мать: Сюндюкова Гликерия Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюньдюковa Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Конакова) Елена Макарова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сюндюков Константин

Мать ребёнка: Сюньдюковa Нина

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сюньдюков Константин

Мать ребёнка: (Конакова) Елена Макарова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сюньдюков Михаил

Мать ребёнка: (Конакова) Елена Макарова

Смерть
1953

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