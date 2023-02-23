Гликерия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Нораева Акулина

Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сюндюков Степан

Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Феврония Емельяновна

Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сюндюков Федор

Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Шиндина Агафия Ермолаевна

Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1885
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