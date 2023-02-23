Гликерия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Нораева Акулина
Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сюндюков Степан
Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Феврония Емельяновна
Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сюндюков Федор
Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Шиндина Агафия Ермолаевна
Отец ребёнка: Сюндюков Ермолай Трофимов
Смерть
1885