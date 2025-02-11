(Сюндюкова) Марфа Ермолаева
женский, родилась 28.08.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.02.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
МатьСюндюкова Гликерия Михайлова1832 г.р.
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Рождение
28.08.1871
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.02.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область