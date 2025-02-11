(Сюндюкова) Марфа Ермолаева 28.08.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сюндюкова) Марфа Ермолаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.08.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.02.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
Мать
Сюндюкова Гликерия Михайлова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1871

Отец: Сюндюков Ермолай Трофимов

Мать: Сюндюкова Гликерия Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.02.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От кори

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