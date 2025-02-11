Нораева (Сюндюкова) Акулина Ермолаева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Нораева (Сюндюкова) Акулина Ермолаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
Мать
Сюндюкова Гликерия Михайлова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сюндюков Ермолай Трофимов

Мать: Сюндюкова Гликерия Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.