Нораева (Сюндюкова) Акулина Ермолаева
женский, родилась 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
МатьСюндюкова Гликерия Михайлова1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно