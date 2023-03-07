(Сюндюкова) Феврония Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти13.11.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Сюндюков Ермолай Трофимов
Мать: Гликерия Михайлова
Бракосочетание
14.10.1883
Рождение ребёнка
19.04.1885
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.10.1887
Сын: Какулев Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.01.1890
Сын: Какулев Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.02.1896
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.01.1899
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.12.1901
Сын: Какулев Умер Игнат Ларионович
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич
Смерть
13.11.1908
Причина смерти: воспаление легких