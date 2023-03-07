(Сюндюкова) Феврония Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюндюкова) Феврония Емельяновна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

13.11.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Сюндюков Ермолай Трофимов

Мать: Гликерия Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.10.1883

Муж: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.04.1885

Сын: Какулев Федор Ларионов

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.10.1887

Сын: Какулев Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.01.1890

Сын: Какулев Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Какулев Федор Ларионович

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.01.1899

Сын: Какулев Антон Ларионович

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.12.1901

Сын: Какулев Умер Игнат Ларионович

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Какулев Ларион Леонтьевич

Смерть
13.11.1908
Причина смерти: воспаление легких
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