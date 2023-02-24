Какулев Ларион Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какулев Ларион Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Какулев Леонтий Васильевич

Мать: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
14.10.1883

Жена: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
19.04.1885

Сын: Какулев Федор Ларионов

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
12.10.1887

Сын: Какулев Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
09.01.1890

Сын: Какулев Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Какулев Федор Ларионович

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
14.01.1899

Сын: Какулев Антон Ларионович

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
19.12.1901

Сын: Какулев Умер Игнат Ларионович

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Феврония Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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