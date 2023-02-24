Какулев Ларион Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Какулев Леонтий Васильевич
Мать: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
14.10.1883
Жена: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
19.04.1885
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
12.10.1887
Сын: Какулев Андрей Ларионович
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
09.01.1890
Сын: Какулев Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
16.02.1896
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
14.01.1899
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
19.12.1901
Сын: Какулев Умер Игнат Ларионович
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Феврония Емельяновна
Смерть
Неизвестно