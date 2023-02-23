Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Андреевна

Евдокия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

11.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Леонтьевна

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Какулев Ларион Леонтьевич

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1864

Дочь: Васса Леонтьевна

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1867

Сын: Какулев Прохор Леонтьевич

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1870

Сын: Какулев Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Какулев Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1874

Сын: Какулев Фома Леонтьевич

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какулев Леонтий Васильевич

Смерть
11.12.1905
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close