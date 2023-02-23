Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти11.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Леонтьевна
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Какулев Ларион Леонтьевич
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1864
Дочь: Васса Леонтьевна
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1867
Сын: Какулев Прохор Леонтьевич
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1870
Сын: Какулев Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1871
Сын: Какулев Сергей Леонтьевич
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1874
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Какулев Леонтий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1905