(Какулева) Агафья Леонтьевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Какулева) Агафья Леонтьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Какулев Леонтий Васильевич1831 г.р.
Мать
Какулева Евдокия Андреевна1830 г.р.
Супруги
Видьманов Кузьма МихайловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Какулев Леонтий Васильевич

Мать: Какулева Евдокия Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Видьманов Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно

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