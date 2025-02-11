(Какулева) Агафья Леонтьевна
женский, родилась 1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКакулев Леонтий Васильевич1831 г.р.
МатьКакулева Евдокия Андреевна1830 г.р.
Супруги
Видьманов Кузьма МихайловичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.02.1880
Смерть
Неизвестно