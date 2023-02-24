(Какулева) Васса Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Какулева) Васса Леонтьевна

(Какулева) Васса Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1864

Отец: Какулев Леонтий Васильевич

Мать: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
23.?.1885

Муж: Сюндюков Василий Прохорович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Прохорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сюндюков Антон

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Прохорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лапшина Параскева

Отец ребёнка: Сюндюков Василий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Василий Прохорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close