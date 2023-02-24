(Какулева) Васса Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1864
Отец: Какулев Леонтий Васильевич
Мать: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
23.?.1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Прохорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сюндюков Антон
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Прохорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лапшина Параскева
Отец ребёнка: Сюндюков Василий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно