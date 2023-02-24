Сюндюков (Теджен) Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сюндюков Василий Прохорович
Мать: Васса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Евдокия Савльева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сюндюков Андрей
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сюндюков (теджен) Федор Петрович
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Савльева
Смерть
Неизвестно