Сюндюков (Теджен) Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков (Теджен) Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сюндюков Василий Прохорович

Мать: Васса Леонтьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Евдокия Савльева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сюндюков Андрей

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сюндюков (теджен) Федор Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Савльева

Смерть
Неизвестно
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