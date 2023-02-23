(Боткина) Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боткина) Ефросинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сюндюков Андрей

Отец ребёнка: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сюндюков (теджен) Федор Петрович

Отец ребёнка: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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