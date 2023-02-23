(Боткина) Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сюндюков Андрей
Отец ребёнка: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сюндюков (теджен) Федор Петрович
Отец ребёнка: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно