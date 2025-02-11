Сюндюков Трофим Иванов
мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСюндюков Иван 2 Васильев1788 г.р.
МатьТатьяна1788 г.р.
Дети
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
(Сюндюкова) Мария Трофимова1841 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сюндюков Иван 2 Васильев
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сюндюков Ермолай Трофимов
Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Сюндюкова) Мария Трофимова
Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сюндюков Патрикей Трофимов
Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сюндюков Дмитрий Трофимов
Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно