Сюндюков Трофим Иванов 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Трофим Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сюндюков Иван 2 Васильев1788 г.р.
Мать
Татьяна1788 г.р.
Дети
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
(Сюндюкова) Мария Трофимова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сюндюков Иван 2 Васильев

Мать: Татьяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сюндюков Ермолай Трофимов

Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Сюндюкова) Мария Трофимова

Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сюндюков Патрикей Трофимов

Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сюндюков Дмитрий Трофимов

Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сюндюков Логин Трофимов

Мать ребёнка: Сюндюкова Дарья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

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