Сюндюков Логин Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Логин Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сюндюков Трофим Иванов

Мать: Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Юртаева Мария

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сюндюков Петр

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сюндюков Семен

Мать ребёнка: Ульяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Андреева

Смерть
Неизвестно
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