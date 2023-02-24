Сюндюков Логин Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сюндюков Трофим Иванов
Мать: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Юртаева Мария
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сюндюков Петр
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сюндюков Семен
Мать ребёнка: Ульяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Андреева
Смерть
Неизвестно