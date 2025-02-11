Сюндюков Петр Логинов
мужской, родился 09.06.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1883, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Логин Трофимов1850 г.р.
МатьСюндюкова Ульяна Андреева1852 г.р.
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Место
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Рождение
09.06.1873
Отец: Сюндюков Логин Трофимов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1883
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область