Сюндюков Петр Логинов 09.06.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Петр Логинов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.06.1873, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1883, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Логин Трофимов1850 г.р.
Мать
Сюндюкова Ульяна Андреева1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873

Отец: Сюндюков Логин Трофимов

Мать: Сюндюкова Ульяна Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1883
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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