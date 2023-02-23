Ульяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Юртаева Мария

Отец ребёнка: Сюндюков Логин Трофимов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сюндюков Петр

Отец ребёнка: Сюндюков Логин Трофимов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сюндюков Семен

Отец ребёнка: Сюндюков Логин Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Логин Трофимов

Смерть
Неизвестно
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