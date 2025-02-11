Сюндюков Семен
мужской, родился 1878
умер Неизвестно
ОтецСюндюков Логин Трофимов1850 г.р.
МатьСюндюкова Ульяна Андреева1852 г.р.
Супруги
(Домнина) Мария Стефанова1875 г.р.
Дети
Сюндюков Василий1903 г.р.
(Сюндюкова) Елизавета1905 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сюндюков Логин Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сюндюков Василий
Мать ребёнка: (Домнина) Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сюндюкова) Елизавета
Мать ребёнка: (Домнина) Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Сюндюкова) Анна
Мать ребёнка: (Домнина) Мария Стефанова
Смерть
Неизвестно