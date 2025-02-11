Сюндюков Семен 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Семен

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1878

умер Неизвестно

Отец
Сюндюков Логин Трофимов1850 г.р.
Мать
Сюндюкова Ульяна Андреева1852 г.р.
Супруги
(Домнина) Мария Стефанова1875 г.р.
Дети
Сюндюков Василий1903 г.р.
(Сюндюкова) Елизавета1905 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сюндюков Логин Трофимов

Мать: Сюндюкова Ульяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Домнина) Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сюндюков Василий

Мать ребёнка: (Домнина) Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сюндюкова) Елизавета

Мать ребёнка: (Домнина) Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Сюндюкова) Анна

Мать ребёнка: (Домнина) Мария Стефанова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.