(Сюндюкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюндюкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сюндюков Семен

Мать: Мария Стефанова

Смерть
Неизвестно