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(Сюндюкова) Анна
(Сюндюкова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Семен
1878 г.р.
Мать
(Домнина) Мария Стефанова
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Сюндюков Семен
Мать:
Мария Стефанова
Смерть
Неизвестно
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