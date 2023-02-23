(Домнина) Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Домнина) Мария Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сюндюков Василий

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Семен

Смерть
Неизвестно
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