(Домнина) Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сюндюков Василий
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Семен
Смерть
Неизвестно