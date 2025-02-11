Сюндюкова Дарья Степановна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюкова Дарья Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла 1866, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
(Сюндюкова) Мария Трофимова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сюндюков Ермолай Трофимов

Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Сюндюкова) Мария Трофимова

Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сюндюков Патрикей Трофимов

Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сюндюков Дмитрий Трофимов

Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сюндюков Логин Трофимов

Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
1866
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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