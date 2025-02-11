Сюндюкова Дарья Степановна
женский, родилась 1815
умерла 1866, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Сюндюков Ермолай Трофимов1837 г.р.
(Сюндюкова) Мария Трофимова1841 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сюндюков Ермолай Трофимов
Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Сюндюкова) Мария Трофимова
Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сюндюков Патрикей Трофимов
Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сюндюков Дмитрий Трофимов
Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сюндюков Трофим Иванов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
1866