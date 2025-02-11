Сюндюков Патрикей Трофимов
мужской, родился 1843, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСюндюков Трофим Иванов1817 г.р.
МатьСюндюкова Дарья Степановна1815 г.р.
Супруги
Сюндюкова Татьяна Андреева1846 г.р.
Дети
Сюндюков Павел1870 г.р.
(Сюндюкова) Матрёна Павлова22.03.1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Сюндюков Трофим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сюндюков Павел
Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
22.03.1872
Дочь: (Сюндюкова) Матрёна Павлова
Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
25.07.1873
Сын: Сюндюков Степан Патрикеев
Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Сыресьева (Сюндюкова) Параскева
Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева
Смерть
Неизвестно