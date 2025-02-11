Сюндюков Патрикей Трофимов 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Патрикей Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сюндюков Трофим Иванов1817 г.р.
Мать
Сюндюкова Дарья Степановна1815 г.р.
Супруги
Сюндюкова Татьяна Андреева1846 г.р.
Дети
Сюндюков Павел1870 г.р.
(Сюндюкова) Матрёна Павлова22.03.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Сюндюков Трофим Иванов

Мать: Сюндюкова Дарья Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюкова Татьяна Андреева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сюндюков Павел

Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
22.03.1872

Дочь: (Сюндюкова) Матрёна Павлова

Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Сюндюков Степан Патрикеев

Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Сыресьева (Сюндюкова) Параскева

Мать ребёнка: Сюндюкова Татьяна Андреева

Смерть
Неизвестно

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