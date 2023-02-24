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Сыресьева (Сюндюкова) Параскева
Сыресьева (Сюндюкова) Параскева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Патрикей
1843 г.р.
Мать
Татьяна Андреева
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Сюндюков Патрикей
Мать:
Татьяна Андреева
Смерть
Неизвестно
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