Сюндюков Павел
мужской, родился 1870
умер Неизвестно
ОтецСюндюков Патрикей Трофимов1843 г.р.
МатьСюндюкова Татьяна Андреева1846 г.р.
Супруги
Елена Павлова1867 г.р.
Дети
Сюндюков Владимир1891 г.р.
Сюндюков Иван1905 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сюндюков Владимир
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сюндюков Иван
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сюндюков Яков
Мать ребёнка: Елена Павлова
Смерть
Неизвестно