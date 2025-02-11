Сюндюков Павел 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Павел

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1870

умер Неизвестно

Отец
Сюндюков Патрикей Трофимов1843 г.р.
Мать
Сюндюкова Татьяна Андреева1846 г.р.
Супруги
Елена Павлова1867 г.р.
Дети
Сюндюков Владимир1891 г.р.
Сюндюков Иван1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сюндюков Патрикей Трофимов

Мать: Сюндюкова Татьяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сюндюков Владимир

Мать ребёнка: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сюндюков Иван

Мать ребёнка: Елена Павлова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сюндюков Яков

Мать ребёнка: Елена Павлова

Смерть
Неизвестно

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