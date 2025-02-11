Елена Павлова
женский, родилась 1867
умерла Неизвестно
Супруги
Сюндюков Павел1870 г.р.
Дети
Сюндюков Владимир1891 г.р.
Сюндюков Иван1905 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Павел
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сюндюков Владимир
Отец ребёнка: Сюндюков Павел
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сюндюков Иван
Отец ребёнка: Сюндюков Павел
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сюндюков Яков
Отец ребёнка: Сюндюков Павел
Смерть
Неизвестно