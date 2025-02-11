Елена Павлова 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1867

умерла Неизвестно

Супруги
Сюндюков Павел1870 г.р.
Дети
Сюндюков Владимир1891 г.р.
Сюндюков Иван1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Павел

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сюндюков Владимир

Отец ребёнка: Сюндюков Павел

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сюндюков Иван

Отец ребёнка: Сюндюков Павел

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сюндюков Яков

Отец ребёнка: Сюндюков Павел

Смерть
Неизвестно

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