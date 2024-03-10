Тимонина (Жарикова) Анна
Место рожденияг. Спаск
Дата рождения25.07.1902
Дата смерти29.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902
Отец: Жариков Никита
Мать: Жарикова Анна Ивановна
г. Спаск
Бракосочетание
25.10.1923
Муж: Тимонин Дмитрий
г. Спаск
Рождение ребёнка
21.10.1924
Сын: Тимонин Виктор
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г. Спасск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
18.02.1926
Сын: Тимонин Павел Погиб На Войне
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тимонин Владимир
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
12.02.1930
Сын: Тимонин Алексей
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
05.11.1932
Дочь: Солдатова Зинаида
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
07.02.1938
Сын: Тимонин Юрий
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
19.05.1940
Сын: Тимонин Дмитрий
Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Смерть
29.05.1987
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Похороны
Неизвестно
Староверческое кладбище