Тимонина (Жарикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина (Жарикова) Анна

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Место рождения

г. Спаск

Дата рождения

25.07.1902

Дата смерти

29.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902

Отец: Жариков Никита

Мать: Жарикова Анна Ивановна

г. Спаск
Бракосочетание
25.10.1923

Муж: Тимонин Дмитрий

г. Спаск
Рождение ребёнка
21.10.1924

Сын: Тимонин Виктор

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г. Спасск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
18.02.1926

Сын: Тимонин Павел Погиб На Войне

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тимонин Владимир

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
12.02.1930

Сын: Тимонин Алексей

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
05.11.1932

Дочь: Солдатова Зинаида

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
07.02.1938

Сын: Тимонин Юрий

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
19.05.1940

Сын: Тимонин Дмитрий

Отец ребёнка: Тимонин Дмитрий

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Смерть
29.05.1987
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Похороны
Неизвестно
Староверческое кладбище
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