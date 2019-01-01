город Спасск, город Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Спасск

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Города
9СПАССК. Уездный.При рч. Студенце.1257267¾54123582335Церквей православных 3. Раскольничьих молелень 2. Училищ 2: приходское и сельское. Ярмарка 1. Базар по субботам. Почтовая станция. Заводов 5: салотопенных 4 и поташный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Спасско-Городская волость
985. Спасск, слобода бывшая государственная, при речке Каке, дворов 491, жителей 3478, волостное правление

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд
город Спасск267¾

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Спасско-Городская волость
слобода Спасс

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
13306Спасскгород53°55.5'43°11.3'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Городское поселение город Спасск
56606101001г Спасскгород
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