Жариков Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жариков Абрам
Рождение ребёнка
25.07.1902
Дочь: Тимонина Анна
Мать ребёнка: Жарикова Анна Ивановна
г. Спаск
Рождение ребёнка
1907
Сын: Жариков Григорий
Мать ребёнка: Жарикова Анна Ивановна
г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
10.05.1910
Сын: Жариков Николай
Мать ребёнка: Жарикова Анна Ивановна
г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Жариков Петр
Мать ребёнка: Жарикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жариков Василий
Мать ребёнка: Жарикова Анна Ивановна
г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жариков Дмитрий
Мать ребёнка: Жарикова Анна Ивановна
г. Спаск Пензенская обл.
Смерть
Неизвестно
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.