Жарикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1902
Дочь: Тимонина Анна
Отец ребёнка: Жариков Никита
г. Спаск
Рождение ребёнка
1907
Сын: Жариков Григорий
Отец ребёнка: Жариков Никита
г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
10.05.1910
Сын: Жариков Николай
Отец ребёнка: Жариков Никита
г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Жариков Петр
Отец ребёнка: Жариков Никита
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жариков Василий
Отец ребёнка: Жариков Никита
г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жариков Дмитрий
Отец ребёнка: Жариков Никита
г. Спаск Пензенская обл.
Смерть
1955
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.