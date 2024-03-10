Жарикова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1902

Дочь: Тимонина Анна

Отец ребёнка: Жариков Никита

г. Спаск
Рождение ребёнка
1907

Сын: Жариков Григорий

Отец ребёнка: Жариков Никита

г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
10.05.1910

Сын: Жариков Николай

Отец ребёнка: Жариков Никита

г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Жариков Петр

Отец ребёнка: Жариков Никита

Рождение ребёнка
1913

Сын: Жариков Василий

Отец ребёнка: Жариков Никита

г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жариков Дмитрий

Отец ребёнка: Жариков Никита

г. Спаск Пензенская обл.
Смерть
1955
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
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