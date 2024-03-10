Жариков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1912
Дата смерти16.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1912
Отец: Жариков Никита
Мать: Жарикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1937
Сын: Жариков Виктор
Мать ребёнка: Жарикова Анна
Рождение ребёнка
08.09.1939
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Жарикова Анна
г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
25.06.1946
Дочь: Абдуллаева Александра
Мать ребёнка: Жарикова Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Жарикова Анна
Смерть
16.08.1972