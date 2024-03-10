Жариков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жариков Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1912

Дата смерти

16.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1912

Отец: Жариков Никита

Мать: Жарикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1937

Сын: Жариков Виктор

Мать ребёнка: Жарикова Анна

Рождение ребёнка
08.09.1939

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Жарикова Анна

г. Спаск Пензенская обл.
Рождение ребёнка
25.06.1946

Дочь: Абдуллаева Александра

Мать ребёнка: Жарикова Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Жарикова Анна

Смерть
16.08.1972
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