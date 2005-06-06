Тимонин Виктор
Место рожденияг. Спасск Пенз. обл.
Дата рождения21.10.1924
Дата смерти06.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924
Отец: Тимонин Дмитрий
Мать: Тимонина (Жарикова) Анна
Рождение ребёнка
05.11.1950
Дочь: Руднева (Тимонина) Наталья
Мать ребёнка: Тимонина (Трунилова) Мария
Рождение ребёнка
29.11.1957
Дочь: Гаранина (Тимонина) Светлана
Мать ребёнка: Тимонина (Трунилова) Мария
Смерть
06.06.2005