Тимонин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонин Виктор

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Место рождения

г. Спасск Пенз. обл.

Дата рождения

21.10.1924

Дата смерти

06.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924

Отец: Тимонин Дмитрий

Мать: Тимонина (Жарикова) Анна

Рождение ребёнка
05.11.1950

Дочь: Руднева (Тимонина) Наталья

Мать ребёнка: Тимонина (Трунилова) Мария

Рождение ребёнка
29.11.1957

Дочь: Гаранина (Тимонина) Светлана

Мать ребёнка: Тимонина (Трунилова) Мария

Смерть
06.06.2005

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