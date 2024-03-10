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Тимонин Дмитрий

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Место рождения

г. Спасск Пенз. губернии

Дата рождения

1900

Дата смерти

14.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тимонин Григорий

Мать: Тимонина Екатерина

г. Спасск Пенз. губернии
Бракосочетание
25.10.1923

Жена: Тимонина Анна

г. Спаск
Рождение ребёнка
21.10.1924

Сын: Тимонин Виктор

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г. Спасск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
18.02.1926

Сын: Тимонин Павел Погиб На Войне

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тимонин Владимир

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
12.02.1930

Сын: Тимонин Алексей

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
05.11.1932

Дочь: Солдатова Зинаида

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
07.02.1938

Сын: Тимонин Юрий

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Смерть
14.03.1940
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Причина смерти: острая сердечная недостаточность, умер во сне
Рождение ребёнка
19.05.1940

Сын: Тимонин Дмитрий

Мать ребёнка: Тимонина Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Похороны
Неизвестно
г. Беднодемьяновск
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