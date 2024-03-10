Тимонин Дмитрий
Место рожденияг. Спасск Пенз. губернии
Дата рождения1900
Дата смерти14.03.1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тимонин Григорий
Мать: Тимонина Екатерина
г. Спасск Пенз. губернии
Бракосочетание
25.10.1923
Жена: Тимонина Анна
г. Спаск
Рождение ребёнка
21.10.1924
Сын: Тимонин Виктор
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г. Спасск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
18.02.1926
Сын: Тимонин Павел Погиб На Войне
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тимонин Владимир
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
12.02.1930
Сын: Тимонин Алексей
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
05.11.1932
Дочь: Солдатова Зинаида
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
07.02.1938
Сын: Тимонин Юрий
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Смерть
14.03.1940
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Причина смерти: острая сердечная недостаточность, умер во сне
Рождение ребёнка
19.05.1940
Сын: Тимонин Дмитрий
Мать ребёнка: Тимонина Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Похороны
Неизвестно
г. Беднодемьяновск