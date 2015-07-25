Солдатова (Тимонина) Зинаида
Место рожденияг.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Дата рождения05.11.1932
Дата смерти25.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932
Отец: Тимонин Дмитрий
Мать: Тимонина Анна
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
14.10.1956
Сын: Солдатов Владимир
Отец ребёнка: Солдатов Алексей
Рождение ребёнка
13.04.1958
Дочь: Галанова Лидия
Отец ребёнка: Солдатов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Юрий
Отец ребёнка: Солдатов Алексей
Смерть
25.07.2015
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.