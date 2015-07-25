Солдатова (Тимонина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова (Тимонина) Зинаида

Солдатова (Тимонина) Зинаида

avatar

Место рождения

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.

Дата рождения

05.11.1932

Дата смерти

25.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932

Отец: Тимонин Дмитрий

Мать: Тимонина Анна

г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Рождение ребёнка
14.10.1956

Сын: Солдатов Владимир

Отец ребёнка: Солдатов Алексей

Рождение ребёнка
13.04.1958

Дочь: Галанова Лидия

Отец ребёнка: Солдатов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Юрий

Отец ребёнка: Солдатов Алексей

Смерть
25.07.2015
г.Беднодемьяновск Пенз. обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close