Тимонина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тимонин Дмитрий

Отец ребёнка: Тимонин Григорий

г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
Около 03.03.1908

Дочь: Самсонкина Александра

Отец ребёнка: Тимонин Григорий

Рождение ребёнка
07.06.1910

Сын: Тимонин Иван

Отец ребёнка: Тимонин Григорий

Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Тимонин Василий

Отец ребёнка: Тимонин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Тимонин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Тимонин Григорий

Смерть
Неизвестно
г. Спасск Пенз. губернии
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