Тимонина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тимонин Дмитрий
Отец ребёнка: Тимонин Григорий
г. Спасск Пенз. губернии
Рождение ребёнка
Около 03.03.1908
Дочь: Самсонкина Александра
Отец ребёнка: Тимонин Григорий
Рождение ребёнка
07.06.1910
Сын: Тимонин Иван
Отец ребёнка: Тимонин Григорий
Рождение ребёнка
14.02.1914
Сын: Тимонин Василий
Отец ребёнка: Тимонин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Тимонин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Тимонин Григорий
Смерть
Неизвестно
г. Спасск Пенз. губернии